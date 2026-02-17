Auto IU

Infoabend für Eltern: Kindliche Aggressionen

17. Februar 2026Letztes Update 17. Februar 2026
Foto: freepik
NÜDLINGEN / HAARD – Am Donnerstag, den 26. Februar 2026, findet im Haus für Kinder Haard in der NÜDLINGER STRASSE 9 ein Informationsabend zum Thema kindliche Aggressionen statt. Unter dem Titel „Wenn die Wut im Bauch immer größer wird“ bietet die Veranstaltung ab 19.00 Uhr hilfreiche Impulse für den Erziehungsalltag.

Referentin Alexandra Gerhard von der Caritas-Beratungsstelle unterstützt Eltern dabei, die Wutausbrüche ihrer Kinder besser zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Das „Netzwerk Frühe Kindheit“ lädt alle interessierten Väter und Mütter aus dem Landkreis Bad Kissingen zu diesem Austausch ein.

Um eine formlose Anmeldung bis zum 19.02.2026 wird gebeten, entweder per E-Mail an kita-haard@t-online.de oder telefonisch unter 0971 63680. Der Abend findet in bewährter Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas Bad Kissingen statt.

