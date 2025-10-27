Infoabend: Gesunde Gefäße – gesundes Herz
WÜRZBURG – Anlässlich der bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung lädt das Uniklinikum Würzburg (UKW) am Donnerstag, den 13. November 2025, zu einem kostenlosen Informationsabend zum Thema Koronare Herzkrankheit (KHK) ein. Die Veranstaltung der Medizinischen Klinik I steht unter dem Motto „Gesunde Gefäße – gesundes Herz: Den Herzinfarkt vermeiden“.
Die KHK, die häufigste Herzerkrankung in Deutschland und Vorstufe des Herzinfarkts, ist das zentrale Thema der Herzwochen (1. bis 30. November). Die KHK entsteht durch Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen („Verkalkung“).
Der Infoabend findet im Hörsaal des Zentrums für Innere Medizin (ZIM) des UKW an der Oberdürrbacher Straße statt und beginnt um 18:00 Uhr (Ende gegen 20:00 Uhr). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Themen der Kurzvorträge:
Experten beantworten unter anderem folgende Fragen:
- Wie entstehen Verengungen der Herzkranzgefäße und warum sind sie gefährlich?
- Wie lassen sich Risikofaktoren wie Übergewicht, Blutzuckerkrankheit und Fettstoffwechselstörungen behandeln?
- Welche Therapieoptionen gibt es bei vorliegenden Verengungen?
- Was bewirken Reha und Herzsport bei KHK?
- Kann man durch Impfen Herzinfarkten vorbeugen?
Im Anschluss an die Vorträge besteht bei einer Publikumsrunde die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Experten zu stellen.
