Infoabende: Karrierewege in der Hauswirtschaft
SCHWEINFURT – Das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft lädt am 26. und 28. Januar 2026 zu digitalen Informationsabenden ein, um über die vielfältigen Karriere- und Aufstiegschancen in der modernen Hauswirtschaft aufzuklären. Unter dem Motto „Qualifizierte Führungskräfte gesucht“ präsentieren Experten und Botschafter der Branche verschiedene Fortbildungswege, die gezielt auf Managementaufgaben in sozialen Einrichtungen, Dienstleistungsbetrieben oder Bildungshäusern vorbereiten. Die Veranstaltungen finden jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr statt und richten sich an alle, die ihre berufliche Zukunft in diesem verantwortungsvollen Feld aktiv gestalten möchten.
Im Rahmen der Online-Abende stellen erfahrene Fachkräfte ihre persönlichen Karrierewege vor, die von der Meister- und Technikerfortbildung bis hin zum Studium oder der Ausbildung zur Dorfhelferin reichen. Teilnehmer erhalten detaillierte Einblicke in die Abschlüsse als Betriebswirt für Ernährungs- und Versorgungsmanagement und erfahren aus erster Hand, wie sich Aufgabenfelder und Verantwortlichkeiten durch diese Qualifikationen verändern. Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus unterstützt die Initiative, um dem wachsenden Bedarf an Leitungspersonal in der Hauswirtschaft zu begegnen.
Nach den Fachvorträgen besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und in persönlichen Gesprächen eine Orientierung für die eigene berufliche Weiterentwicklung zu finden. Die Teilnahme an den Informationsabenden ist kostenfrei und erfolgt ohne vorherige Hürden über das Internet. Die entsprechenden Zugangslinks sowie weiterführende Informationen zum Programm sind auf der offiziellen Website des Kompetenzzentrums unter www.hauswirtschaft.bayern.de hinterlegt.
