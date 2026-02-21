Infoaktion zum Themenkreis „Autoimmunerkrankungen und Ernährung“

WÜRZBURG – Zum Tag der gesunden Ernährung informieren Experten des Uniklinikums Würzburg am Donnerstag, den 5. März 2026, über die bedeutende Rolle der Ernährung bei Autoimmunerkrankungen. Zwischen 10:00 und 16:00 Uhr können sich Interessierte im Zentrum für Innere Medizin (ZIM) an der OBERDÜRRBACHER STRASSE umfassend beraten lassen und antientzündliche Snacks probieren.

Diätassistentinnen und Ökotrophologinnen des UKW erläutern auf einer Infofläche nahe der Cafeteria „Insel“, wie eine gezielte Lebensmittelauswahl das Immunsystem regulieren und Entzündungen bei Krankheiten wie Rheuma, Multipler Sklerose oder Morbus Crohn lindern kann. Neben Schautafeln und Informationsmaterialien steht auch ein Wissensspiel zur Verfügung, um die komplexen Zusammenhänge anschaulich zu vermitteln.

Da rund neun Prozent der deutschen Bevölkerung von Autoimmunerkrankungen betroffen sind, gewinnt die ganzheitliche Behandlung durch eine entzündungshemmende Ernährung zunehmend an Bedeutung. Bei speziellen Diagnosen wie Zöliakie ist die strikte Ernährungsumstellung sogar die einzige wirksame Therapie, um Entzündungsprozesse im Körper zu stoppen.

