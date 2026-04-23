Infonachmittag zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
WÜRZBURG – Am Samstag, den 25. April 2026, lädt die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Uniklinikums Würzburg zu einer Informationsveranstaltung in die Würzburger Innenstadt ein. Im Fokus stehen hochaktuelle Themen der psychischen Gesundheit, die für Familien, Selbsthilfegruppen und die interessierte Öffentlichkeit laienverständlich aufbereitet werden.
Der Infonachmittag bildet den Abschluss des Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP), der in diesem Jahr in Würzburg stattfindet. Prof. Dr. Marcel Romanos, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am UKW, betont das Ziel der Veranstaltung, wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Gesellschaft zu tragen.
Vier Experten der KJPPP beleuchten zentrale Fragestellungen des Alltags und der psychischen Entwicklung:
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Angststörungen: Wann bewegen sich Ängste im normalen Bereich und wann ist Hilfe nötig?
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Emotionsregulation: Strategien für einen gesunden Umgang mit Gefühlen.
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Social Media: Welche Auswirkungen haben soziale Netzwerke auf die kindliche und jugendliche Psyche?
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ADHS: Ist die steigende Zahl der Diagnosen auf bessere Früherkennung oder auf einen Modetrend zurückzuführen?
Im Anschluss an die Vorträge haben die Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Fachleuten ins Gespräch zu kommen.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.
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Termin: Samstag, 25. April 2026
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Uhrzeit: 14:30 bis ca. 16:30 Uhr
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Ort: Hörsaal der Zahnklinik des UKW, Pleicherwall 2, Würzburg (Innenstadt)
Interessierte sind herzlich eingeladen, sich über die Prävention und Behandlung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter aus erster Hand zu informieren.
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