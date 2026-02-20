Auto IU

Informationen zu Kommunalwahlen im Landkreis Schweinfurt

Bild von Michael Schwarzenberger auf Pixabay
SCHWEINFURT – Am 8. März 2026 sind rund 91.300 Wahlberechtigte im Landkreis Schweinfurt aufgerufen, in 220 Stimmbezirken ihre Stimmen für die Landratswahl, den Kreistag sowie zahlreiche Bürgermeister- und Gemeinderatsposten abzugeben. Erste Ergebnisse der Bürgermeister- und Landratswahlen werden bereits am Wahlabend ab ca. 18:30 Uhr erwartet und im Sitzungssaal des Landratsamts sowie online präsentiert.

Die Auszählung beginnt ab 18 Uhr in der festgesetzten Reihenfolge: zunächst die Bürgermeisterämter, gefolgt von der Landratswahl, den Gemeinderäten und abschließend dem Kreistag. Da die Stimmen für den Kreistag in vielen Kommunen erst am Montagvormittag ausgezählt werden, ist mit diesen Schnellmeldungen ab Montagmittag zu rechnen. Wer die Präsentation der Ergebnisse live verfolgen möchte, kann den Sitzungssaal des Landratsamts über die Außentreppe betreten; ein barrierefreier Zugang ist über die Klingel am Haupteingang ebenfalls möglich.

Alle Ergebnisse der Landkreiswahlen können am Wahlabend aktuell über die Internetseite des Landratsamts unter www.landkreis-schweinfurt.de/wahlen2026 abgerufen werden. Die Resultate der einzelnen Gemeinderatswahlen werden hingegen nicht zentral im Landratsamt gesammelt, sondern sind direkt bei den jeweiligen Kommunen einzusehen.

