Informationen zur Kommunalwahl am 8. März
SCHWEINFURT – Rund 38.400 Wahlberechtigte erhalten in diesen Tagen ihre Post für die Oberbürgermeister- und Stadtratswahlen am 8. März, bei denen unter anderem über 44 Sitze im Stadtparlament entschieden wird. Die Stadt Schweinfurt weist darauf hin, dass alle Wahllokale barrierefrei zugänglich sind und die Briefwahlunterlagen ab dem 16. Februar versendet oder persönlich im Bürgerservice abgeholt werden können.
Du kannst deinen Wahlschein ganz einfach online über einen QR-Code auf der Benachrichtigung oder über die städtische Website beantragen. Auch der klassische Postweg über die Rückseite des Wahlscheins steht dir offen, wobei der Versand der Unterlagen aus gesetzlichen Gründen erst Mitte Februar startet.
Um dich auf die komplexe Stimmverteilung bei der Stadtratswahl vorzubereiten, bietet die Stadt einen interaktiven Probestimmzettel an. Hier kannst du ohne Speicherung von Daten simulieren, wie du deine insgesamt 44 Stimmen am besten verteilst. Weitere Details zum Ablauf findest du im speziellen Informationsbereich der Homepage unter dem Stichwort Kommunalwahlen 2026.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!