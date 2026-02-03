Auto IU

Informationsabend „Betrug an Senioren“ in Gochsheim stößt auf große Resonanz

3. Februar 2026Letztes Update 3. Februar 2026
Informationsabend „Betrug an Senioren“ in Gochsheim stößt auf große Resonanz
Klaus Pfister, Alexander Geyer, Michael Beetz, Gaby Sander, Moritz Unteidig - Foto: Bernd Friedel


GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Ein Informationsabend zum Thema „Betrug an Seniorinnen und Senioren“ stieß im AWO-Heim in Gochsheim auf eine enorme Resonanz und einen voll besetzten Saal. Die vom Bürgermeisterkandidaten Alexander Geyer initiierte Veranstaltung bot wertvolle Aufklärung über aktuelle Maschen wie Enkeltrick- und Telefonbetrug.

Du konntest an diesem Nachmittag erfahren, wie raffiniert Täter vorgehen, als Kriminaloberkommissar Michael Beetz von der Polizei Schweinfurt anschauliche Praxisbeispiele lieferte. Das große Interesse und die zahlreichen Nachfragen aus dem Publikum zeigten deutlich, wie wichtig eine frühzeitige Sensibilisierung ist, um sich im Ernstfall vor finanziellen Schäden zu schützen.

Geyer betonte nach dem regen Austausch bei Kaffee und Kuchen, dass solche Formate für ihn ein fester Bestandteil des Gemeindelebens sein müssen – und zwar dauerhaft und unabhängig von Wahlkampfzeiten. Sein Ziel ist es, durch diese niedrigschwelligen Angebote einen echten Mehrwert für alle Generationen in Gochsheim und Weyer zu schaffen.


