Informationsabend zu den Themen „Jugendschutz und Arbeit“ am 15. Januar 2026
LANDKREIS SCHWEINFURT – Infoabend zu Jugendschutz und Jugendarbeitsschutz
Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Schweinfurt lädt in Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen Schweinfurt und Gerolzhofen sowie der Servicestelle Ehrenamt zur jährlichen Informationsveranstaltung ein.
Der Infoabend findet statt am Donnerstag, den 15. Januar 2026, um 19:30 Uhr, im Landratsamt Schweinfurt. Im Mittelpunkt stehen die Themen „Jugendschutz und Arbeit“.
Zielgruppe und Inhalte
Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich an eine breite Zielgruppe, darunter:
-
Eltern
-
Ehrenamtlich Tätige aus Vereinen und Verbänden
-
Schülervertretungen
-
Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit
-
Kommunalvertreter (Bürgermeister, Gemeinderatsmitglieder, Jugendbeauftragte, Kreisräte)
Ein besonderer Fokus liegt auf dem Dialog mit Veranstaltern, Gewerbetreibenden, Gaststätten, Tankstellen und dem Einzelhandel.
Themenschwerpunkte
-
Jugendarbeitsschutz: Dieser Schwerpunkt wird wiederholt behandelt. Es geht um die zulässige Übertragung von Aufgaben an Minderjährige bei Veranstaltungen oder deren Mitwirkung. Der Referent Dr. Gerhard Hörlin von der Regierung von Unterfranken beantwortet Fragen zu geltenden Arbeitszeiten und rechtlichen Regelungen.
-
Aktuelle Entwicklungen und Veranstaltungstipps: Angesichts des Beginns der Faschingssaison und weiterer Planungen für 2026 werden aktuelle Fragen zur sicheren Veranstaltungsplanung im Landkreis erörtert.
-
Situationsbericht Jugendschutz: Die Polizeiinspektionen Schweinfurt und Gerolzhofen werden abschließend einen Situationsbericht zum Jugendschutz im Landkreis vorstellen.
Teilnehmende erhalten auf Wunsch eine Fortbildungsbestätigung.
