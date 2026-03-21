Informationsabend zur Pflege: Regionale Angebote im Fokus
BAD KISSINGEN IN DER STADT BAD KISSINGEN – Der vhs-Standort Bad Kissingen lädt am Montag, den 13. April 2026, zu einem kostenfreien Informationsvortrag über pflegerelevante Angebote in der Region ein. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich frühzeitig informieren möchten, sowie an Betroffene und pflegende Angehörige.
Unter dem Titel „Gute Pflege – Vorstellung pflegerelevanter Angebote kommunal & regional“ gibt Referentin Rita Hillenbrand vom gleichnamigen Projekt des Landkreises Bad Kissingen wertvolle Einblicke in die Pflegelandschaft. Ziel ist es, Orientierung im komplexen Thema Pflege zu bieten und praktische Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Die Schwerpunkte und Details der Veranstaltung:
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Themen: Ambulante und stationäre Pflegeformen, Betreuungsmöglichkeiten, Fachstellen, der Einsatz von Hilfsmitteln sowie die Anpassung des häuslichen Umfelds.
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Termin: Montag, 13. April 2026, von 18:00 bis 19:30 Uhr.
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Ort: Treff im Turm im Parkhaus Zentrum (Hemmerichstraße), Bad Kissingen.
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Anmeldung: Eine Anmeldung bei der vhs ist zwingend erforderlich. Diese kann online oder persönlich im Büro erfolgen.
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Kosten: Die Teilnahme an dem Vortrag ist kostenfrei.
Anmeldemöglichkeiten und Erreichbarkeit:
vhs-kisshab.de oder 0971 807-4211
Bitte beachten Sie, dass das vhs-Büro während der Osterferien vom 30. März bis einschließlich 10. April geschlossen bleibt. Eine Anmeldung vor Ort oder per Telefon ist daher nur außerhalb dieses Zeitraums zu den regulären Öffnungszeiten möglich.
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