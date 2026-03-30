Informationsnachmittag „Demenz verstehen & begleiten“ in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Das Team der GutePflege Landkreis Bad Kissingen lädt am Mittwoch, den 22. April, zu einem kostenfreien Informationsnachmittag in das Katholische Gemeindezentrum ein. Von 14 bis 16 Uhr steht das Thema Demenz im Mittelpunkt, wobei neben fachlicher Beratung vor allem das persönliche Nacherleben der Erkrankung durch einen speziellen Parcours ermöglicht wird.
Die Veranstaltung in der Hartmannstraße 2 richtet sich an Angehörige, Betroffene und Interessierte, um Berührungsängste abzubauen und ein tieferes Verständnis für den Alltag mit Demenz zu entwickeln. Expertinnen und Experten der Gerontopsychiatrischen Vernetzung sowie der Fachstelle für Demenz & Pflege informieren vor Ort über konkrete Hilfsangebote und Versorgungsstrukturen in der Region. Eine Anmeldung für den Besuch der Veranstaltung ist nicht erforderlich.
Die Schwerpunkte des Informationsnachmittags im Überblick:
-
Demenzparcours: An verschiedenen Stationen können Besucher durch Simulationen (z. B. eingeschränkte Sicht oder Reizüberlagerung) nachempfinden, wie sich Wahrnehmung und Orientierung bei Demenz verändern.
-
Fachberatung: Information zu Unterstützungsangeboten und praktischen Hilfen für den Pflegealltag.
-
Perspektivwechsel: Förderung von Geduld und Einfühlungsvermögen durch das Erleben alltäglicher Herausforderungen unter erschwerten Bedingungen.
-
Organisation: Durchführung durch das GutePflege-Team des Landkreises unter der Leitung von Rita Hillenbrand.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!