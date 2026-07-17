Informationstag des Deutschen Schwerhörigenbundes in Würzburg
WÜRZBURG – Der Deutsche Schwerhörigenbund (DSB) e.V. lädt am Samstag, den 25. Juli 2026, zu einem Informationstag für die Region Süd ein. Die Veranstaltung widmet sich Zukunfts- und Inklusionsfragen für hörgeschädigte Menschen und findet in der Kopfklinik des Universitätsklinikums Würzburg statt.
Programm und Schwerpunkte
Die Veranstaltung läuft von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr im Hörsaal der Kopfklinik (Haus B2, Josef-Schneider-Straße 11). Das Programm umfasst:
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Fachvorträge: Themen sind medizinische Aspekte, technische Möglichkeiten sowie Rehabilitationsmaßnahmen.
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Jubiläum: Ein Vortrag beleuchtet die 125-jährige Geschichte der Schwerhörigenbewegung in Deutschland, die Entwicklung der Selbsthilfe und zukünftige Perspektiven.
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Diskussion: Teilnehmer haben die Gelegenheit, sich mit dem DSB-Präsidium auszutauschen und eigene Ideen sowie Wünsche einzubringen.
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Fachausstellung: Anbieter präsentieren Produkte und Dienstleistungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Hörgeschädigten zugeschnitten sind.
Barrierefreiheit und Zielsetzung
Die Veranstaltung ist barrierefrei gestaltet. Zur Unterstützung werden Übertragungsanlagen für Hörsysteme genutzt und Schriftdolmetscher sind vor Ort. Für die Verpflegung wird ein Unkostenbeitrag von 5 Euro erhoben.
Mit diesem Infotag möchte der DSB die Öffentlichkeit für die Herausforderungen hörgeschädigter Menschen – einschließlich Cochlea-Implantat-Trägern – sensibilisieren. Ziel ist es, Barrieren abzubauen, die Inklusion zu fördern und die UN-Behindertenrechtskonvention im Bereich der barrierefreien Kommunikation aktiv umzusetzen.
Anmeldung und weitere Informationen
Interessierte finden weiterführende Informationen sowie den Link zur Anmeldung direkt auf der Webseite des Verbandes:
https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fschwerhoerigen-netz.de%2Fregionalveranstaltungen%2F
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