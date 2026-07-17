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Informationstag des Deutschen Schwerhörigenbundes in Würzburg

17. Juli 2026Letztes Update 17. Juli 2026
Informationstag des Deutschen Schwerhörigenbundes in Würzburg
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Der Deutsche Schwerhörigenbund (DSB) e.V. lädt am Samstag, den 25. Juli 2026, zu einem Informationstag für die Region Süd ein. Die Veranstaltung widmet sich Zukunfts- und Inklusionsfragen für hörgeschädigte Menschen und findet in der Kopfklinik des Universitätsklinikums Würzburg statt.

Programm und Schwerpunkte

Die Veranstaltung läuft von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr im Hörsaal der Kopfklinik (Haus B2, Josef-Schneider-Straße 11). Das Programm umfasst:

Barrierefreiheit und Zielsetzung

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Die Veranstaltung ist barrierefrei gestaltet. Zur Unterstützung werden Übertragungsanlagen für Hörsysteme genutzt und Schriftdolmetscher sind vor Ort. Für die Verpflegung wird ein Unkostenbeitrag von 5 Euro erhoben.

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Mit diesem Infotag möchte der DSB die Öffentlichkeit für die Herausforderungen hörgeschädigter Menschen – einschließlich Cochlea-Implantat-Trägern – sensibilisieren. Ziel ist es, Barrieren abzubauen, die Inklusion zu fördern und die UN-Behindertenrechtskonvention im Bereich der barrierefreien Kommunikation aktiv umzusetzen.

Anmeldung und weitere Informationen

Interessierte finden weiterführende Informationen sowie den Link zur Anmeldung direkt auf der Webseite des Verbandes:

https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fschwerhoerigen-netz.de%2Fregionalveranstaltungen%2F


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