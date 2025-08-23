Infos zum Stadtfest Schweinfurt 2025
SCHWEINFURT – In wenigen Tagen, am 29. und 30. August 2025, verwandelt sich die Schweinfurter Innenstadt wieder in eine große Bühne für das jährliche Stadtfest. Die Organisatoren haben in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden ein umfangreiches Konzept erarbeitet, um ein sicheres und stimmungsvolles Fest für Besucher und Anwohner zu gewährleisten. Das detaillierte Programm ist auf der Webseite des Stadtfestes zu finden.
Damit alle Gäste unbeschwert feiern können, werden zahlreiche Sicherheitskräfte an beiden Abenden für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Aufgrund von Auflagen zum Terrorschutz gibt es während der Veranstaltung grundsätzlich keine Zufahrtsmöglichkeiten für Fahrzeuge in den Veranstaltungsbereich. Dies führt zu Einschränkungen bei einigen privaten Parkplätzen, insbesondere in der Rückertstraße, der Krummen Gasse/Hellersgasse sowie Am Oberen Wall. Der Auf- und Abbau kann ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen führen.
Um auch für die Sicherheit von Frauen und Mädchen zu sorgen, wird in Zusammenarbeit mit dem Verein „Frauen helfen Frauen“ ein „Safe Space“ eingerichtet. Mädchen und Frauen, die sich unwohl fühlen, ihre Gruppe verloren haben oder Gewalt erleben, finden dort Schutz und Unterstützung. Der Rückzugsort befindet sich in den Räumen der Fachberatungsstelle am Markt 31. Zusätzlich sind am Abend mobile Teams mit violetten Westen unterwegs, die ansprechbar sind. Für die medizinische Versorgung sind die Sanitätskräfte der Malteser mit einer stationären Einheit am Marktplatz und mobilen Teams im Einsatz. Als zusätzliches Serviceangebot bietet die Polizei am Samstag eine Fahrradcodierung an ihrem Stand am Ebracher Hof an.
Für die Sauberkeit der Innenstadt sorgt die Stadtreinigung am Samstag- und Sonntagvormittag. Rückstände können unkompliziert per E-Mail an info@agentur-L19.de gemeldet werden. Ralf Hofmann, Geschäftsführer der L19 GmbH, bedankte sich bei den lokalen Behörden für die hervorragende Zusammenarbeit und betonte, dass man sich auf ein unvergessliches Stadtfest freue.
