Infostand der AfD wurde mit Eiern beworfen

WÜRZBURG – Am Samstag, den 1. Februar 2025, fanden in Würzburg mehrere politisch motivierte Versammlungen statt. Die „DGB Jugend“ organisierte unter dem Motto „Demo für Demokratie“ einen Demonstrationszug, der zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr vom Bahnhofsvorplatz durch die Innenstadt führte und dort wieder endete. An der friedlichen Kundgebung beteiligten sich in der Spitze bis zu 5000 Menschen.

Parallel dazu veranstaltete die AfD am Würzburger Hauptbahnhof zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr einen Infostand. Dies rief einen Gegenprotest hervor, in dessen Verlauf es vereinzelt zu Straftaten kam. Neben wechselseitigen Beleidigungen wurden auch Eier auf den Infostand geworfen. Ein Ei traf dabei einen Polizeibeamten, der jedoch unverletzt blieb. Gegen den bekannten Täter wird nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein weiteres Ei beschädigte Flyer des AfD-Infostandes, was zu einer Anzeige wegen Sachbeschädigung führte.

Die Würzburger Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.