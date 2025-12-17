Auto IU

Ingrid Dusolt strickt unermüdlich und spendet der Stadt Volkach den Erlös fürs Freibad

Unser Foto zeigt Ingrid Dusolt bei der Übergabe des symbolischen Schecks an Volkachs Stadtoberhaupt, Heiko Bäuerlein. - Foto: I. Bäuerlein
VOLKACH – Große Freude im Volkacher Rathaus: Die Volkacherin Ingrid Dusolt hat im Rahmen ihrer Aktion „Stricken fürs Freibad“ eine Spende in Höhe von 3.335 Euro an die Stadt Volkach übergeben. Mit der Aktion möchte sie ihrer Heimatstadt und insbesondere dem Freibad, in dem sie schwimmen lernte, etwas zurückgeben.

Ingrid Dusolt strickt seit einem Jahr Socken, Stulpen und andere Handarbeiten und verkauft diese für den guten Zweck. Zusätzlich zu den Handarbeiten verkauft sie auch Retro-Wackeldackel, die sich als „echter Renner“ erwiesen haben.

Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein nahm den symbolischen Scheck entgegen und bedankte sich für die großzügige Unterstützung: „Vielen Dank für diese Unterstützung! Jeder Euro zählt!“

Frau Dusolt betonte, dass sie viel Unterstützung von Menschen erfährt, die ihr beispielsweise Wolle zur Verfügung stellen. Wer sie unterstützen möchte – etwa mit Wolle oder Wollresten – kann sich gerne bei ihr melden.

