Initiative gegen Ärztemangel auf dem Land
Blockpraktikum PLUS soll Studierende für die Allgemeinmedizin im ländlichen Raum begeistern
BAD KISSINGEN – Das „Blockpraktikum PLUS“ zur Sicherung der ärztlichen Versorgung auf dem Land findet in diesem Jahr zum zweiten Mal im Landkreis Bad Kissingen statt. Neun Medizinstudierende erhalten zwei Wochen lang authentische Einblicke in den Alltag einer Landarztpraxis – eine Initiative, die Nachwuchsmediziner für die Allgemeinmedizin in ländlichen Regionen begeistern und so die Hausarztversorgung mittelfristig sichern soll.
Die Erlanger Medizinstudentin Johanna Kratz, die das Blockpraktikum in der Landarztpraxis Hepp in Oberthulba antritt, freut sich auf die neue Erfahrung. „In meiner Vorstellung ist der Kontakt persönlicher, man bekommt auch etwas vom Leben der Menschen mit“, so Kratz, die den Kontrast zum anonymen Klinikalltag sucht. Die Notwendigkeit dieser Initiative unterstrich der stellvertretende Landrat Gotthard Schlereth: „Gerade hier stehen die Kommunen vor großen Herausforderungen. Das Durchschnittsalter der Ärztinnen und Ärzte im Landkreis ist relativ hoch, zudem leben überdurchschnittlich viele ältere Menschen hier, für die eine wohnortnahe Versorgung besonders wichtig ist.“
Das Blockpraktikum PLUS wurde 2024 von der Gesundheitsregion Plus Landkreis Bad Kissingen in Kooperation mit dem Institut für Allgemeinmedizin der Universität Würzburg sowie dem Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin ins Leben gerufen. Die Studierenden absolvieren ihr zweiwöchiges Praktikum in neun von insgesamt zwölf akademischen Lehrpraxen des Landkreises. Ergänzt wird die hausärztliche Erfahrung durch medizinische Zusatz-Workshops und ein Freizeitprogramm, zu dem in diesem Jahr unter anderem ein indischer Kochkurs und eine Wanderung gehören. Die Kosten für Unterkunft, Freizeitprogramm und Fahrt übernimmt die Gesundheitsregion Plus.
Daniela Schmitt, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion Plus, betonte: „Unsere Ärztinnen und Ärzte hier im Landkreis sind hochmotiviert, ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterzugeben. Das Blockpraktikum PLUS ist ein starkes Signal, dass die Zukunft der hausärztlichen Versorgung aktiv gestaltet wird.“ Die Gesundheitsregion Plus unterstützt dazu auch die Praxisnachfolge und die Organisation des Weiterbildungsverbunds.
