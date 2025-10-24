Initiative Zukunft/ÖDP fordert 100 Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume am Leopoldina
SCHWEINFURT – Die Stadtratsfraktion Initiative ZUKUNFT/ödp hat einen Eilantrag zur Kompensation der für das Leopoldina Parkhaus gefällten Bäume gestellt. Das Leopoldina Krankenhaus fällt für das Bauvorhaben insgesamt 46 Bäume (34 bereits gefällt, 12 weitere geplant), sieht jedoch nur 27 Nachpflanzungen vor. Die Initiative fordert 100 Ersatzpflanzungen als Auflage im Pachtvertrag.
Dr. Ulrike Schneider, Mitglied des Stadtrats, kritisiert den im Bebauungsplan festgelegten Saldo als „völlig ungenügend“ und weist darauf hin, dass das Fällen und Nachpflanzen aufgrund der besseren Ökobilanz alter Bäume keinen gleichwertigen Ersatz darstellt (gespeichertes $text{CO}_2$, Biodiversität, Kühlleistung). Zudem stellt die Initiative die Notwendigkeit weiterer 54 Stellplätze auf der Freifläche infrage.
Forderung der Initiative ZUKUNFT/ödp:
- Die Stadt Schweinfurt soll ihrer Tochtergesellschaft, der Leopoldina Krankenhaus GmbH, die Auflage erteilen, 100 Bäume nachzupflanzen.
- Die Pflanzungen sollen vorrangig auf dem Areal selbst erfolgen, ansonsten im restlichen Stadtgebiet.
- Die 100 Bäume dürfen nicht in die jährliche städtische Baum-Bilanz als Neupflanzung aufgenommen werden, sondern dienen ausschließlich als Ersatz für die 46 gefällten Bäume auf dem Krankenhausareal.
Die Kosten für die Ersatzpflanzungen sollen von der Leopoldina Krankenhaus GmbH getragen werden. Die Initiative sieht positive Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima.
