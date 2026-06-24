Inklusion beim Zoll: Hauptzollamt Schweinfurt startet „Buddy-Sportabzeichen“
SCHWEINFURT – Das Hauptzollamt Schweinfurt setzt neue Maßstäbe für die Inklusion am Arbeitsplatz. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) führen die Beamten das „Buddy-Sportabzeichen“ ein, um durch gemeinsames Training Barrieren abzubauen und den Teamgeist zu fördern.
Das Konzept: Gemeinsam zum Erfolg
Beim „Buddy-Sportabzeichen“ bildet jeweils ein Sportler mit Behinderung und ein Partner ohne Behinderung ein Team. Zusammen trainieren sie für das Deutsche Sportabzeichen in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Die Anforderungen werden dabei individuell an die körperlichen Möglichkeiten des jeweiligen Teams angepasst, um den gemeinsamen Erfolg in den Mittelpunkt zu stellen.
Stimmen zum Projekt
Die Leitung des Hauptzollamts sowie die Interessenvertreter heben die Bedeutung des Sports für das Miteinander hervor:
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Regierungsdirektorin Franziska Schubert, Leiterin des Hauptzollamts Schweinfurt: „Inklusion wird bei uns großgeschrieben. Wenn wir gemeinsam an den Start gehen, spielen Barrieren keine Rolle mehr. Das stärkt neben unserer Fitness vor allem unseren Zusammenhalt.“
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Harald Schmolke (Schwerbehindertenvertretung) und Volker Wegner (Inklusionsbeauftragter): „Sport verbindet am schnellsten. Wir wollen beim Thema Inklusion aktiv vorangehen und zeigen, dass ein barrierefreies Miteinander beim Zoll nicht am Schreibtisch aufhört.“
Mit diesem Projekt möchte das Hauptzollamt als Vorbild für andere Arbeitgeber in der Region dienen.
Hintergründe zum Hauptzollamt Schweinfurt
Als bedeutender Arbeitgeber in Unter- und Oberfranken beschäftigt das Hauptzollamt mehr als 700 Mitarbeiter. Zu den Kernaufgaben zählen neben Steuererhebungen und Zollkontrollen auch die Bekämpfung von Schmuggel und Schwarzarbeit. Die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen liegt bereits bei über 9 Prozent.
Hinweis: Tag der offenen Tür
Am 25. Juli 2026 findet am Zollamt Schweinfurt in der Londonstraße ein Tag der offenen Tür statt. Dort wird das Hauptzollamt auch explizit über die Karrieremöglichkeiten für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen informieren.
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