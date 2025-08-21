Inklusiven Zeltlager: Bauernhof wurde erfolgreich von Kindern gerettet
LANDKREIS HASSBERGE – Kinder mit und ohne Behinderung erlebten eine einzigartige Zeit beim „Inklusiven Zeltlager“ von Kreisjugendring Haßberge und Lebenshilfe Haßberge e.V. Zehn Tage lang meisterten die 45 Kinder Herausforderungen, lernten Tiere kennen und retteten im Rahmen einer spannenden Lagergeschichte sogar einen Bauernhof vor der Sprengung. Das Zeltlager, das von der „Aktion Mensch“ gefördert wird, bietet einen Rahmen für inklusive Begegnungen und den Abbau von Vorurteilen.
Das diesjährige Zeltlager stand unter dem Motto „Bauernhof“. Die Kinder halfen dabei, den geerbten Hof des fiktiven Jungbauers Sauer wieder in Schuss zu bringen. Im Rahmen eines Lagerspiels lernten sie, wie man Mehl mahlt, Sahne zu Butter schüttelt und Tiere melkt. Im Laufe des Zeltlagers erhielt die Gruppe Besuch von zwei Pferden und zwei Naturpädagoginnen, die mit den Kindern die Umgebung erkundeten und dabei Kröten, Krebse und sogar eine Ringelnatter fanden.
Ein Höhepunkt des Lagers war ein Ausflug in den Wildpark Schloss Tambach, der durch eine Spende aus dem Göllerhilfsfond ermöglicht wurde. Dort entdeckten die Kinder Hinweise, die auf den geheimen Plan des Bürgermeisters hindeuteten, den Bauernhof abzureißen und ein Wellnessresort zu bauen. In einem spannenden Finale, einem Nachtstationslauf, gelang es den Kindern in letzter Sekunde, die Sprengung zu verhindern und den Hof zu retten.
Neben den Abenteuern sorgten auch Abende am Lagerfeuer, Nachtwanderungen, Picknicks, ein von den Kindern gestalteter Bunter Abend und eine Abschlussdisco für unvergessliche Momente. Der Leitgedanke der Veranstaltung ist, dass jeder Mensch seine eigenen Stärken und Schwächen hat und durch gemeinsame Zeit Toleranz und gegenseitige Rücksichtnahme gefördert werden. Das ehrenamtliche Team um die Lagerleiter Jonas Erickson und Paul Petersen arbeitete mit viel Engagement an der Ausgestaltung der Geschichte und den Aktivitäten. Auch Landrat Wilhelm Schneider besuchte das Zeltlager und lobte das große Engagement der über 20 Ehrenamtlichen.
Das nächste zehntägige Zeltlager findet vom 10. bis 19. August 2026 statt. Anmeldungen sind ab November möglich.
