Inklusives Miteinander: Der Pumuckl zu Gast in der Lebenshilfe-Werkstatt Augsfeld
AUGSFELD (LKR. HAẞBERGE) – In der Lebenshilfe-Werkstatt Augsfeld gab es kürzlich leuchtende Kinderaugen: Die Vorschulkinder des Caritas-Kindergartens Sankt Kilian besuchten die „Schreinerei von Meister Eder“ und erlebten einen unvergesslichen Vormittag voller Spaß und gemeinsamer Arbeit.
Ein Besuch in der Werkstatt der Träume
Der Höhepunkt des Tages war zweifellos der Auftritt eines lebensgroßen Pumuckls, der die Kinder bei ihrer Ankunft begeisterte. Die Schreinerei der Werkstatt, die den Kindern bereits seit Jahren als die echte „Meister-Eder-Werkstatt“ bekannt ist, bot die perfekte Kulisse für dieses besondere Treffen.
Unterstützt von Gruppenleiter Fritz Gocht – dem „Meister Eder“ des Tages – und einem engagierten Team aus Mitarbeitenden mit und ohne Handicap, wurden die Kinder selbst zu Handwerkern. Gemeinsam fertigten sie „Klettermaxe“ an, bei denen eine Pumuckl-Figur durch das Ziehen an Schnüren eigenständig nach oben klettert.
Inklusion mit Spaßfaktor
Die Atmosphäre war geprägt von Freude und Neugier. Nicht nur die Vorschulkinder, sondern auch viele Werkstattmitarbeiter ließen sich von der guten Stimmung anstecken und tauschten sich mit den jungen Besuchern aus.
Gruppenleiter Fritz Gocht zeigte sich begeistert: „Es ist immer wieder schön, diese großartigen Begegnungen zu erleben und die strahlenden Gesichter der Kinder zu sehen.“ Zum Abschluss gab es für die kleinen Handwerker noch eine wohlverdiente süße Stärkung.
Hintergrund: Die Werkstatt Augsfeld
Die Werkstatt Augsfeld ist ein wichtiger Teil der Lebenshilfe Schweinfurt und beschäftigt an ihren Standorten in Augsfeld und Zell rund 320 Menschen mit und ohne Behinderung.
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Leistungsspektrum: Als Lohnfertiger für die regionale Industrie bietet die Einrichtung Montage-, Verpackungs-, Zähl-, Maschinen- und Konfektionierungsarbeiten an.
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Schreinerei: Ein besonderer Fokus liegt auf der Schreinerei, die unter anderem Verpackungskisten für den Maschinenbau fertigt.
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Philosophie: Das gelebte inklusive Miteinander steht dabei im Mittelpunkt. Wie Werkstattleiter Harald Waldhäuser betont, sind solche Begegnungsprojekte ein zentraler und wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit in der Einrichtung.
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