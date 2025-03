Innenentwicklung zum Anfassen – Das ‚Krapfenmobil‘ lädt ins Sparkassen-Kundenzentrum ein

HAßFURT – Wanderausstellung Krapfenmobil im Sparkassen-Kundenzentrum

Aktuell macht das Krapfenmobil, eine mobile Wanderausstellung des Regionalmanagements Landkreis Haßberge, Station im Sparkassen-Kundenzentrum in Haßfurt. Die Ausstellung lädt dazu ein, über die Zukunft der Ortskerne nachzudenken und Möglichkeiten für eine lebendige Gemeindeentwicklung zu entdecken.

Die Idee hinter dem Krapfenmobil: Ein Ortskern sollte wie ein Krapfen sein – außen ansprechend und innen gut gefüllt. Doch in vielen Gemeinden zeigt sich eher das Bild eines Donuts: Das Leben verlagert sich an den Rand, während die Mitte leer bleibt. Mit kreativen Konzepten und gezielten Maßnahmen will das Regionalmanagement dieser Entwicklung entgegenwirken.

„Wir möchten keine leeren Ortskerne, sondern lebendige Treffpunkte, an denen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und soziale Begegnung miteinander verbunden sind“, betont Landrat Wilhelm Schneider.

Die Ausstellung ist interaktiv gestaltet und bietet an einer Hands-on-Station die Möglichkeit, verschiedene Faktoren für eine erfolgreiche Innenentwicklung auszuprobieren. Besucher können erleben, welche Maßnahmen funktionieren und welche Herausforderungen es gibt.

Das Sparkassen-Kundenzentrum wurde als Ausstellungsort gewählt, da es zentral gelegen und gut erreichbar ist. Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Peter Schleich unterstreicht die Bedeutung des Themas: „Unsere Ortskerne sind das Herz unserer Gemeinden. Diese Ausstellung zeigt konkrete Lösungen, um sie nachhaltig zu beleben.“

Interessierte können die Ausstellung bis zum 28. April 2025 während der Öffnungszeiten im Sparkassen-Kundenzentrum Haßfurt besuchen. Sie richtet sich an alle Altersgruppen und bietet praxisnahe Anregungen zur Gestaltung lebendiger Ortskerne.