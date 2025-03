Innenstaatssekretär Kirchner begrüßt Verstärkung für die unterfränkische Polizei

SCHWEINFURT – Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner hat heute in Würzburg 62 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Unterfranken willkommen geheißen: „Ihre Begeisterung und Ihr Tatendrang sind bereits hervorragende Grundlagen für die Aufgaben, die vor Ihnen liegen. Sie alle tragen zur Sicherheit in der Region und in ganz Bayern bei.“

Die Polizeiinspektion Schweinfurt erhält vier zusätzliche Polizeibeamtinnen und -beamte aufgrund der besonderen Herausforderungen im Zusammenhang mit der ANKER-Einrichtung. „Damit stärken wir die Polizeipräsenz vor Ort“, betonte Kirchner.

Trotz der furchtbaren Ereignisse in Aschaffenburg und München ist nach den Worten des Innenstaatssekretärs die Sicherheitslage in Bayern im bundesweiten Vergleich weiterhin stabil: „Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht und mit Blick auf die Kriminalstatistik ist Bayern Jahr für Jahr das Bundesland mit der niedrigsten Kriminalität.“ Kirchner betonte, dass die Polizei in Unterfranken sowohl personell als auch technisch gut ausgestattet ist. „Wir investieren kontinuierlich in moderne Ausrüstung und Digitalisierung, um unseren Einsatzkräften die bestmöglichen Arbeitsbedingungen zu bieten.“

Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unterfranken setzten sich aus 40 Polizeibeamtinnen und – beamten, einem Technischen Verwaltungsbeamten und 21 Tarifbeschäftigten zusammen.

Insbesondere in Schweinfurt am Roßmarkt und im Châteaudun-Park wurde das Sicherheitsgefühl vieler Bürgerinnen und Bürger durch die ANKER-Einrichtung besonders beeinträchtigt.

Die bisherigen Bemühungen der Schweinfurter Polizei haben bereits Erfolge gezeigt. Mit dem zusätzlichen Polizeikräften setzten wir ein weiteres klares Zeichen, dass wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen, erhöhen weiter die Polizeipräsenz und unterstützen damit die Polizeiinspektion Schweinfurt den Herausforderungen vor Ort angemessen zu begegnen.