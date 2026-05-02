Innovationspreis für Würzburger Therapie-App: Axia überzeugt Fachjury
WÜRZBURG / WIESBADEN – Die in Würzburg entwickelte digitale Gesundheitsanwendung „Axia“ wurde auf dem 132. Internistenkongress in Wiesbaden mit dem renommierten Peter-Müller-Innovationspreis 2026 ausgezeichnet. Die App zur Unterstützung der Bewegungstherapie bei axialer Spondyloarthritis sicherte sich den mit 5.000 Euro dotierten ersten Platz.
Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e. V. (DGIM) würdigt mit diesem Preis digitale Entwicklungen, die einen hohen medizinischen Nutzen versprechen. Axia kombiniert personalisierte Übungsvideos, Symptomtracking und Wissensinhalte, um Betroffene einer chronisch-entzündlichen Wirbelsäulenerkrankung im Alltag zu unterstützen.
Signifikante Verbesserung der Lebensqualität
Der klinische Nutzen der App wurde kürzlich durch eine Studie in der Fachzeitschrift „Annals of the Rheumatic Diseases“ untermauert. Bei den 200 Teilnehmenden zeigten sich durch die Nutzung von Axia deutliche Verbesserungen der Krankheitsaktivität und der körperlichen Funktionsfähigkeit im Vergleich zur Standardtherapie. PD Dr. Marc Schmalzing vom Universitätsklinikum Würzburg (UKW) wertet den Erfolg als besondere Anerkennung für die Rheumatologie.
Enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis
Die Entwicklung der Anwendung ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Start-up Applimeda, der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew e. V. und der Rheumatologie des UKW. Die Gründer – die Medizinstudenten Maxime Le Maire und Tobias Heusinger sowie der Informatiker Robert Leppich – haben mit Axia die erste zugelassene „App auf Rezept“ (DiGA) für entzündlich-rheumatische Erkrankungen geschaffen.
Schließung einer Versorgungslücke
Die Jury betonte, dass Axia eine zentrale Säule der Therapie – die regelmäßige Bewegung – konsequent in den Alltag integriert. Da der Therapieerfolg bei chronischen Leiden maßgeblich vom Verhalten der Patienten abhängt, schließe die digitale Hilfe eine bedeutende Lücke in der medizinischen Versorgung. Neben Axia wurden beim Peter-Müller-Innovationspreis auch Projekte zur Nachsorge nach Nierentransplantationen sowie zur Schmerztherapie geehrt.
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