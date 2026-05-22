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„Insieme anziché soli“: Italienisches Nachbarschaftsfest im MGH Haßfurt

22. Mai 2026Letztes Update 22. Mai 2026
„Insieme anziché soli“: Italienisches Nachbarschaftsfest im MGH Haßfurt
Foto: 2fly4
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HASSFURT – Unter dem bundesweiten Motto „Nachbarschaft feiern. Vielfalt erleben.“ findet am Freitag, den 29. Mai 2026, der diesjährige Tag der Nachbarschaft statt. Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Haßfurt setzt an diesem Aktionstag ein Zeichen für Gemeinschaft und lädt zu einem stimmungsvollen italienischen Fest ein.

Unter dem Leitgedanken „insieme anziché soli“ – zu Deutsch „gemeinsam statt einsam“ – sind alle Nachbarinnen, Nachbarn und interessierten Bürger aus Haßfurt und der Region herzlich willkommen, einen Nachmittag in geselliger Runde zu verbringen.

„La Tavolata“: Gemeinsam an einer langen Tafel

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Von 16:00 bis 19:00 Uhr verwandelt sich das MGH in einen Ort voller italienischem Flair. Das Herzstück der Feier bildet eine „La Tavolata“, eine lange, festlich gedeckte Tafel, die zum Verweilen, Essen und Plaudern einlädt. Ziel der Veranstaltung ist es, neue Kontakte zu knüpfen, bestehende Nachbarschaften zu pflegen und die kulturelle Vielfalt der Stadt erlebbar zu machen.

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Kulinarisches Mitbringbuffet

Das Fest lebt vom Mitmachen: Um die Tafel so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, werden die Besucherinnen und Besucher gebeten, das Buffet mit eigenen italienischen Spezialitäten zu bereichern. Ob Antipasti, Salate oder Gebäck – jeder kulinarische Beitrag trägt zum Gelingen des gemeinschaftlichen Abends bei.

Die wichtigsten Details im Überblick:

  • Wann: Freitag, 29. Mai 2026, 16:00 bis 19:00 Uhr

  • Wo: Mehrgenerationenhaus Haßfurt

  • Eintritt: Kostenlos

  • Anmeldung: Nicht erforderlich

Für Rückfragen und weitere Informationen steht das Team des Mehrgenerationenhauses telefonisch unter 09521/952825-0 oder per E-Mail an mghhassfurt.kv-has@brk.de zur Verfügung. Das MGH freut sich auf einen lebendigen Austausch und ein buntes Fest der Begegnung!

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