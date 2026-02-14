Integration an der vhs Bad Kissingen: Restplätze für Kurse und Prüfungen verfügbar

BAD KISSINGEN – Die vhs Bad Kissingen bietet aktuell noch freie Plätze für einen Integrationskurs an, der am Dienstag, den 24. Februar, startet und jeweils von 8 bis 11:15 Uhr stattfindet. Zudem sind noch Anmeldungen für den Einbürgerungstest am 26. März sowie für verschiedene Telc-Sprachprüfungen im April möglich.

Interessierte für den Einbürgerungstest müssen sich bis spätestens 4. März persönlich anmelden und dabei ein gültiges Ausweisdokument sowie die Gebühr von 25 € passend in bar mitbringen. Für die Telc-Prüfungen (Niveaustufen A2 bis B2) am 18. April endet die Anmeldefrist am 28. März.

Sämtliche Anmeldungen müssen persönlich im Büro Integration im Rathaus Bad Kissingen, Zimmer 32, vorgenommen werden. Das Büro ist montags und mittwochs von 14:30 bis 16 Uhr besetzt und hat auch am 16. und 18. Februar für dich geöffnet.

