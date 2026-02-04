Auto IU

Intensive Suchaktion – Polizei und Bergwacht gemeinsam in der Rhön im Einsatz

4. Februar 2026Letztes Update 4. Februar 2026
Intensive Suchaktion – Polizei und Bergwacht gemeinsam in der Rhön im Einsatz
Bild von Alexandru Manole auf Pixabay
BISCHOFSHEIM IN DER RHÖN, OT HASELBACH IN DER RHÖN, LKR. RHÖN GRABFELD – Am Kreuzberg wurde am Montagabend ein Skifahrer als vermisst gemeldet. Mit Hubschrauber, Drohne und Spürhund waren Polizei und Bergwacht im Einsatz. Der Vermisste konnte letztendlich wohlbehalten aufgefunden werden.

Am Montagnachmittag machte sich ein 61-jähriger Deutscher zu einer kurzen Skifahrt auf. Nachdem der Mann aber nach über eineinhalb Stunden nicht wiederkehrte, wurde der Skifahrer als vermisst gemeldet. Bis zum Einbruch der Dunkelheit waren Polizei und Bergwacht gemeinsam im Einsatz und suchten nach dem 61-Jährigen. Am Kreuzberg war ein Hubschrauber der Polizei sowie eine Drohne der Bergwacht am Himmel. Am Boden suchten Polizeibeamte mit Hunden und rund ein Dutzend Freiwillige der Bergwacht nach dem Vermissten. Im Zuge der weiträumigen Suche konnte der Mann wohlbehalten aufgefunden werden.

