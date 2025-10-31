Auto IU
Intensive Verkehrskontrollen: Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss gestoppt
LKR. MAIN-SPESSART – Die Polizei Marktheidenfeld hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei PKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die im Verdacht stehen, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein.
1. Vorfall in Marktheidenfeld
- Zeitpunkt: Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr.
- Fahrer: 38-jähriger PKW-Fahrer.
- Feststellung: Drogentypische Auffälligkeiten. Ein Drogenvortest war positiv auf Amphetamin und Methamphetamin.
- Konsequenz: Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt.
2. Vorfall in Altfeld
- Zeitpunkt: Früher Freitagmorgen, gegen 00:45 Uhr.
- Fahrer: 64-jähriger PKW-Fahrer.
- Feststellung: Ein Drogenschnelltest war positiv auf Cannabis.
- Konsequenz: Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten.
Gegen beide Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihnen drohen eine empfindliche Geldbuße und der zumindest zeitweise Verlust des Führerscheins.
