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Interessante Führungen im April in Schweinfurt Stadt und Land

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
Interessante Führungen im April in Schweinfurt Stadt und Land
Foto: TOURIST-INFORMATION SCHWEINFURT 360°
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SCHWEINFURT – Die Tourist-Information Schweinfurt 360° bietet im April 2026 ein abwechslungsreiches Programm an öffentlichen Gästeführungen an. Von klassischen Altstadtrundgängen über kulinarische Erlebnisse bis hin zu thematischen Zeitreisen durch die Stadtgeschichte ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, wird eine frühzeitige Buchung empfohlen. Tickets sind in der Tourist-Information am Markt 1 sowie online erhältlich.

Regelmäßige Termine und Klassiker

Themenführungen im Überblick

  • Sachs-Ausstellung: 04. April, 16:00 Uhr. Industriegeschichte und Motorenentwicklung in einer ehemaligen Produktionshalle. (10 €)

  • Nachtwächter-Rundgang: 09. April, 20:30 Uhr. Mit Laterne und Hellebarde durch die nächtliche Altstadt. (10 €)

  • Putzfrau Paula: 13. April, 18:00 Uhr. Ein humorvoller Altstadtspaziergang voller Anekdoten inklusive Schrotturm-Besteigung. (10 €)

  • Frauen werden sichtbar: 14. April, 17:00 Uhr. Ein Stadtrundgang auf den Spuren acht bemerkenswerter Schweinfurter Persönlichkeiten. (12 €)

  • Auf den Spuren der Liebe: 19. April, 16:00 Uhr. Eine romantische Tour vom Zeughaus über die St. Johannis Kirche bis in den Zürch. (12 €)

  • Jüdischer Friedhof: 20. April, 17:00 Uhr. Einblick in jüdische Traditionen und Stadtgeschichte. Herren werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen. (10 €)

  • Schokoladenseiten: 24. April, 17:00 Uhr. Kulinarische Führung mit Schokolade und fränkischem Rotwein. (16 €)

  • Ellertshäuser See: 26. April, 10:00 Uhr. Führung rund um die Talsperre mit Informationen zur Baugeschichte und dem versunkenen Ort Ellertshausen. (10 €)

  • Biergenuss mit dem Biermichl: 28. April, 19:00 Uhr. Geschichten über die Schweinfurter Wirtshauskultur inklusive Bierverkostung. (12 €)

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Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten:

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Telefon: 09721/513600

www.tourismus.schweinfurt.de

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