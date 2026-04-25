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Interessante Führungen im Mai in Schweinfurt Stadt und Land

25. April 2026Letztes Update 25. April 2026
Interessante Führungen im Mai in Schweinfurt Stadt und Land
Tourist-Information Schweinfurt, Florian.Trykowski
Sparkasse

SCHWEINFURT – Die Tourist-Information Schweinfurt 360° bietet im Mai ein abwechslungsreiches Programm an öffentlichen Gästeführungen an. Von Zeitreisen in das 17. Jahrhundert über kulinarische Streifzüge bis hin zu technischen Erfolgsgeschichten können Teilnehmer die Region aus völlig neuen Perspektiven entdecken.

Tickets für alle Angebote sind direkt in der Tourist-Information am Markt oder online über das Buchungsportal erhältlich. Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, wird eine frühzeitige Buchung empfohlen.

Regelmäßige Termine im Mai

Themenführungen und kulinarische Erlebnisse

Kulturamt Haßfurt Events - Dota
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Sachs-Ausstellung: Industriegeschichte hautnah

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Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Am 02. Mai um 16:00 Uhr führt die Tour durch eine ehemalige Produktionshalle. Im Fokus steht die Familie Sachs, deren Erfindungen von Motoren bis zu Fahrrädern die Welt prägten. (Preis: 10 €)

GenussHoch³: Weinwanderung am Stammheimer Eselsberg

Am 08. Mai um 17:00 Uhr startet eine kulinarische Reise durch die Weinberge. Teilnehmer besichtigen den größten freistehenden Bocksbeutel der Welt und erfahren Wissenswertes über die Veredelung der Weine. (Preis: 16 €)

Abendlicher Rundgang mit dem Nachtwächter

Ausgestattet mit Laterne und Hellebarde führt der Nachtwächter am 14. Mai um 20:30 Uhr durch die mittelalterlichen Gassen und entlang der Stadtmauer. (Preis: 10 €)

Schweinfurter Genusstour: „Schöppeln, schlecken, schmecken“

Ein kulinarischer Rundgang durch die Altstadt am 15. Mai um 17:00 Uhr. Neben Stadtgeschichten stehen fränkische Spezialitäten wie Bratwurst, Dürrplätz und Wein auf dem Plan. (Preis: 16 €)

Wahr oder nicht wahr? Die Rätseltour

Am 16. Mai um 16:00 Uhr begeben sich Teilnehmer auf eine detektivische Spurensuche zu geheimnisvollen Ereignissen der Stadtgeschichte. Am Ende wartet eine kleine Überraschung. (Preis: 12 €)

Stadtgeschichten in Stein: Der Hauptfriedhof

Am 27. Mai um 17:00 Uhr erzählen die Grabstätten bekannter Ehrenbürger und Industriepioniere von der Vergangenheit Schweinfurts. Auch die jüdische Begräbnisstätte wird von außen besichtigt. (Preis: 10 €)

Rundgang mit der Magd Minna

Am 28. Mai um 19:00 Uhr entführt Magd Minna die Gäste in das Jahr 1630. Sie berichtet aus ihrem harten Arbeitsalltag während des Dreißigjährigen Krieges und zeigt die prächtigen Renaissancehäuser der Stadt. (Preis: 10 €)

Kontakt und Buchung:

Tourist-Information Schweinfurt 360°
Rathaus, Markt 1
Telefon: 09721 513600

www.tourismus.schweinfurt.de

Naturfreundehaus
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