Interessante Führungen im November in Schweinfurt Stadt und Land
SCHWEINFURT – Die Tourist-Information Schweinfurt 360° lädt im November zu zwei öffentlichen Gästeführungen ein. Die Führungen bieten Einblicke in die Technikgeschichte der Familie Sachs sowie in die mittelalterliche Vergangenheit der Altstadt.
Tickets sind in der Tourist-Information Schweinfurt 360° (Rathaus, Markt 1) oder online unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Ftourismus.schweinfurt.de%2Fbuchen%2Ferlebnisse-buchen%2Findex.html%23%2Ferlebnisse erhältlich. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen wird eine frühzeitige Buchung empfohlen.
Führungen im November:
- Führung durch die Sachs-Ausstellung
- Termin: 01. November, 16:00 Uhr
- Inhalt: Einblicke in die beeindruckende Erfolgsgeschichte der Familie Sachs und ihre bahnbrechenden Erfindungen in einer ehemaligen Produktionshalle – von innovativen Rennwagen-Motoren bis zur Unternehmensgeschichte.
- Ticket: 8 €
- Abendlicher Rundgang mit dem Nachtwächter
- Termin: 13. November, 19:00 Uhr
- Inhalt: Der Nachtwächter führt ausgestattet mit Hut, Laterne und Hellebarde durch die mittelalterlichen Gassen der Altstadt und entlang der alten Stadtmauer. Teilnehmer erleben die einzigartige Atmosphäre Schweinfurts bei Nacht und hören spannende Geschichten aus vergangenen Zeiten.
- Ticket: 10 €
Die Tourist-Information ist telefonisch unter 09721 – 513600 erreichbar.
