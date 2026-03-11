Interkulturelle Wochen 2026 in Schweinfurt – Engagement für Vielfalt gesucht
SCHWEINFURT – Nach einer längeren Pause kehren die Interkulturellen Wochen vom 2. Oktober bis zum 2. November 2026 zurück nach Schweinfurt, um unter dem Motto „dafür! – Demokratie leben! Vielfalt stärken!“ ein deutliches Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen. Die Stabsstelle Integration der Stadt lädt alle interessierten Vereine, Organisationen und Initiativen dazu ein, sich mit eigenen kreativen Veranstaltungsformaten an diesem Aktionsmonat zu beteiligen.
Die Eröffnung erfolgt am 2. Oktober mit der „Langen Nacht der Demokratie“, die den Auftakt für einen Monat voller Dialog und Begegnung bildet. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, Vorurteile abzubauen, Menschenrechte zu betonen und das respektvolle Miteinander in der Stadtgesellschaft sichtbarer zu machen. Da die Interkulturellen Wochen erstmals seit 2018 wieder stattfinden, wurde der Zeitraum bewusst ausgeweitet, um der Vielfalt der möglichen Beiträge gerecht zu werden.
Wenn du oder dein Verein Teil dieses Programms werden möchtet, findet am 11. März 2026 von 17:00 bis 18:30 Uhr ein erstes Informationstreffen im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses statt. Dort erfährst du alles über die Beteiligungsmöglichkeiten und die geplanten Highlights.
Bitte melde dich für das Treffen bis zum 6. März 2026 per E-Mail an:
Für Rückfragen steht dir die Stabsstelle Integration zudem telefonisch unter 09721 51-6843 zur Verfügung.
