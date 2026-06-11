International German Championship 2026: Schweinfurt wird Zentrum des Kyokushin-Karate
SCHWEINFURT – Mit einer eindrucksvollen sportlichen Bilanz und einem starken Signal für internationale Verständigung ging die „International German Championship 2026“ im Kyokushin-Karate zu Ende. Knapp 150 Athletinnen und Athleten aus fünf Nationen verwandelten Schweinfurt in eine Bühne für Disziplin, Fairness und hochklassigen Kampfsport.
Ausgerichtet wurde das Turnier vom lokalen Schweinfurt Kyokushin e.V. (Videnin Dojo) unter der Flagge der I.K.O.N. Germany. Das Event diente dabei nicht nur dem sportlichen Vergleich in den Kategorien Kata (Formenlauf) und Kumite (Freikampf), sondern unterstrich auch den Stellenwert des Vereins in der regionalen Kinder- und Jugendarbeit.
Sportliche Dominanz des Videnin Dojos
Das Gastgeber-Team konnte sich im internationalen Feld hervorragend behaupten und sicherte sich zahlreiche Podestplätze, die das intensive Training der vergangenen Monate widerspiegeln:
Kumite (Freikampf)
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Gold: Andre Kuratsch, Denys Verenchuk, Tristan Hendrix, Christoph Würfel, Nayla Aras, Lena Videnin, Alewtina Bekker.
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Silber: Leon Widder, Luana Dickkopf, Nataliia Bekker, Kira Baizhukov.
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Bronze: Hermann Widder, Leonid Videnin.
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4. Platz: Oskar Obländer, Sophie Widder, Maksym Verenchuk.
Kata (Formenlauf)
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Gold: Marharyta Morozova.
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Silber: Eugen Widder.
Mehr als nur ein Wettkampf
Hinter der sportlichen Herausforderung steht ein Netzwerk, das weit über die Grenzen hinausreicht. Die I.K.O.N. Germany fördert als Teil eines internationalen Kyokushin-Netzwerks den kulturellen Austausch und vermittelt traditionelle Werte wie Respekt, Disziplin und persönliche Entwicklung.
Die Veranstalter zeigten sich nach dem Turniertag sehr zufrieden: Die Meisterschaft bot die ideale Plattform, um den Sport einer breiten Öffentlichkeit in Schweinfurt näherzubringen und den gesellschaftlichen Wert der Vereinsarbeit zu unterstreichen.
Dank an Unterstützer und Helfer
Ein solches Großereignis wäre ohne den Einsatz vieler helfender Hände nicht möglich gewesen. Der Schweinfurt Kyokushin e.V. bedankt sich ausdrücklich bei den ehrenamtlichen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz sowie bei den Sponsoren:
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Bäckerei Schmitt
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Elektro-Service Deifel
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Flughafentransfer Würfel
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Staatliche Mineralbrunnen AG Bad Brückenau
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Schwab Industries
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Frauenarztpraxis Dr. med. Elisabeth Herterich
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junited AUTOGLAS Schweinfurt
Auch der Verkaufsstand von D-Fighter stieß bei den Sportlern und Zuschauern auf reges Interesse und bereicherte das Turniergeschehen.
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