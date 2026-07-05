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Internationale Schule Mainfranken besucht Industriemuseum Schweinfurt

5. Juli 2026Letztes Update 5. Juli 2026
Internationale Schule Mainfranken besucht Industriemuseum Schweinfurt
Bild: Dieter Bauer - Selbstauslöser
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Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Die fünfte Klasse der Internationalen Schule Mainfranken (ISM) nutzte das Industriemuseum Schweinfurt für einen praxisnahen Einblick in aktuelle Energiethemen. Im Rahmen ihres Unterrichts über Mensch, Natur und Klimawandel besuchten zehn Schülerinnen und Schüler die dortige Sonderausstellung „Windkraft – Power aus der Natur“.

Einblicke in Windkraft und Energiewende

Unter der Leitung von Lehrerin Ilana Chason-Sokol wurden die jungen Gäste von Rüdiger Sontheimer, dem 1. Vorsitzenden des AKI-Förderkreises Industrie-, Handwerks- und Gewerbekultur Schweinfurt e.V., und dessen Vorstandskollegen Dieter Bauer empfangen.

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Verstrickt und zugenäht
Doggenclub

Nach einem kurzen Rundgang durch die Dauerausstellung lag der Fokus auf der Sonderausstellung, in der die Geschichte der Windkraftnutzung sowie die Funktionsweise moderner Anlagen erläutert wurden. Die gesamte Führung und die anschließende, lebhafte Diskussion über die Vor- und Nachteile erneuerbarer Energien fanden in englischer Sprache statt, was den internationalen Charakter der Schule unterstrich.

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Begeisterung für Technik wecken

Der Besuch war ein voller Erfolg für den veranstaltenden AKI-Förderkreis. Eines der Hauptziele des Vereins ist es, junge Menschen für Technik zu begeistern – ein Ziel, das bei dieser Klasse durch das hohe Maß an Interesse und die aktive Teilnahme erreicht wurde.

Der AKI dankte der Lehrkraft Ilana Chason-Sokol für die Initiative und lud zu weiteren Besuchen ein. Interessierte können sich über das Angebot des Museums unter www.industriemuseum-schweinfurt.de informieren.


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