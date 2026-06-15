Internationale Würdigung für Würzburger Spitzenmedizin: Prof. Dr. Hermann Einsele erhält Lebenswerkpreis
WÜRZBURG / STOCKHOLM – Eine herausragende wissenschaftliche Karriere wurde erneut auf globaler Bühne gewürdigt: Prof. Dr. Hermann Einsele, Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik II des Universitätsklinikums Würzburg (UKW), wurde am 9. Juni 2026 in Stockholm mit dem renommierten Robert A. Kyle Lifetime Achievement Award der International Myeloma Foundation (IMF) ausgezeichnet.
Die Ehrung im Rahmen des 17. Kongresses der International Myeloma Working Group unterstreicht die wegweisende Rolle des Würzburger Hämatologen und Onkologen bei der Behandlung des Multiplen Myeloms – einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks. Erst wenige Tage zuvor, am 4. Juni 2026, war Einsele bereits in Italien mit dem Francesca Cassinelli Award 2025 für seine Verdienste um Diagnose und Therapie geehrt worden.
Ein Pionier der modernen Immuntherapie
Prof. Einsele gilt international als Visionär auf seinem Gebiet. Seine Forschungsschwerpunkte – insbesondere die CAR-T-Zell-Therapie, bispezifische Antikörper, adoptive Immuntherapie und Stammzelltransplantation – haben die Behandlungsstandards für Patienten weltweit nachhaltig verbessert.
Dr. S. Vincent Rajkumar, Vorstandsvorsitzender der IMF, hob bei der Preisverleihung hervor: „Prof. Einseles Pionierarbeit in der Immun- und Zelltherapie hat die Behandlungsmöglichkeiten weltweit neu definiert.“
Bescheidenheit und Teamgeist
Hermann Einsele sieht die prestigeträchtige Auszeichnung, die nach dem Myelom-Pionier Robert A. Kyle benannt ist, als gemeinschaftlichen Erfolg. In seiner Dankesrede betonte er:
„Diese Auszeichnung gehört nicht mir allein, sondern einem gesamten Team hervorragender Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studienleiterinnen und Studienleiter sowie Pflegekräfte in Würzburg, die mit außergewöhnlichem Engagement daran arbeiten, die Behandlung unserer Patientinnen und Patienten wirksamer und verträglicher zu gestalten.“
Doppelter Erfolg in Stockholm
Neben Prof. Einsele wurde in Stockholm auch Prof. Dr. Noopur Raje (Harvard Medical School / Massachusetts General Hospital) mit dem Brian G. M. Durie Outstanding Achievement Award ausgezeichnet. Die Verleihung beider Preise an diese hochkarätigen Mediziner unterstreicht die enorme Dynamik in der Myelomforschung, die maßgeblich durch die Arbeit der Würzburger Universitätsmedizin mitgeprägt wird.
Die Universitätsmedizin Würzburg gratuliert ihrem Direktor zu dieser verdienten internationalen Anerkennung, die seinen Status als einen der einflussreichsten Wissenschaftler im Bereich der Hämatologie und Onkologie eindrucksvoll bestätigt.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!