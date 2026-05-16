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Internationaler Erfolg in Halle: TG Schweinfurt glänzt beim Arawaza-Cup

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
    Das TG-Team beim Arawaza-Cup in Halle (v.l.): Rawan Khaled, Astrid Wiegand, Trainer Thomas Zatloukal, Hanna Rostiahai, Daniel Eckerdt und Lukas Pan. - Foto: Ludmila Eckerdt
    Die Doppelsiegerin im Einzel Hanna Rostiahai (links) freut sich mit ihren Teamkolleginnen vom Post SV Bamberg über Team-Bronze. - Foto: Ludmila Eckerdt
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    SCHWEINFURT / HALLE – Das Wettkampf-Team der TG Schweinfurt hat auf internationalem Parkett ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Beim hochkarätig besetzten Arawaza-Karate-Cup in Halle an der Saale erkämpften sich die fünf Athletinnen und Athleten mehrere Medaillen und behaupteten sich gegen eine enorme Konkurrenz aus fast 20 Nationen.

    Über 1.000 Sportlerinnen und Sportler machten das Turnier an zwei intensiven Wettkampftagen zu einer echten Standortbestimmung für das Team von Trainer Thomas Zatloukal.

    Hanna Rostiahai wird zur Gold-Garantin

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    Herausragende Akteurin des Wochenendes war Hanna Rostiahai. Sie dominierte ihre Konkurrenz gleich doppelt und sicherte sich zweimal Gold – sowohl in der Kategorie Aktive +68 kg als auch im prestigeträchtigen Open-Wettbewerb. Damit nicht genug: Gemeinsam mit ihren Schweinfurter Teamkolleginnen Mohadesa Hoossini und Lena Goldes (verstärkt durch den Post SV Bamberg) erkämpfte sie zudem Bronze in der Team-Wertung.

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    Silber-Erfolge für Eckerdt und Khaled

    Auch in den Nachwuchsklassen wusste die TG zu überzeugen:

    • Daniel Eckerdt (U14 -50 kg): In einem riesigen Starterfeld von 26 Kämpfern marschierte er bis ins Finale durch. Dort unterlag er einem ukrainischen Kontrahenten denkbar knapp mit 0:1 und sicherte sich damit die Silbermedaille.

    • Rawan Khaled (U21 -68 kg): Mit einer souveränen Vorstellung kämpfte sie sich ebenfalls bis auf das Podest und belohnte sich mit Silber.

    Starke Moral im gesamten Team

    Neben den Medaillengewinnern zeigten auch die weiteren Starter der TG Schweinfurt beachtliche Leistungen. Lukas Pan bewies in der U14 (offene Klasse) enorme Ausdauer und kämpfte sich unter 41 Startern bis ins Poolfinale vor. Auch Astrid Wiegand (U18 -66 kg) präsentierte sich in guter Form und zeigte großen Einsatz gegen die internationale Konkurrenz.

    Trainerfazit: „Eindrucksvolle Leistungen“

    Wettkampftrainer Thomas Zatloukal zog eine durchweg positive Bilanz: „Gerade auf einem so stark besetzten Turnier haben unsere Athleten großen Kampfgeist, Disziplin und Einsatzwillen bewiesen.“ Die Ergebnisse bestätigen den Kurs der TG Schweinfurt, die sich im Karatebereich zunehmend als Schmiede für ambitionierte Wettkampfarbeit etabliert.

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