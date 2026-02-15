Internationaler Tag des Regenwurms: Warum die Bodenhelfer so wichtig sind

VEITSHÖCHHEIM – Pünktlich zum Internationalen Tag des Regenwurms am 15. Februar rücken die Experten der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim die unterschätzten Bodenbewohner ins Rampenlicht. Obwohl sie sich aktuell aufgrund der Kälte noch in tieferen, frostfreien Schichten in einer Überwinterungsstarre befinden, leisten sie das restliche Jahr über unverzichtbare Arbeit für ein gesundes Bodengefüge.

Als natürliche „Pflüge“ lockern und durchlüften Regenwürmer das Erdreich durch ihre weitreichenden Röhrensysteme, was die Sauerstoffversorgung der Pflanzenwurzeln verbessert und das Versickern von Regenwasser erleichtert. Durch das Fressen von organischem Material produzieren sie wertvollen Ton-Humus-Komplex, der als stabiler Dünger dient und die Bodenstruktur stärkt. Dabei unterscheiden Fachleute zwischen verschiedenen Arten: Die dunkel pigmentierten Streubewohner leben nahe der Oberfläche, während hellere Arten den Mineralboden horizontal durchwühlen und die sogenannten Tiefgräber Humus bis in den Unterboden befördern.

Um diese nützlichen Helfer im eigenen Garten zu fördern, raten die Fachleute der LWG dazu, auf tiefes Umgraben zu verzichten und den Boden im Herbst zu mulchen. Eine Laubschicht dient dabei nicht nur als Isolierung gegen Frost, sondern bietet den Tieren gleichzeitig Nahrung. Sobald die Bodentemperaturen im Frühjahr wieder auf 10 bis 15 Grad steigen, werden die Würmer aktiv und beginnen mit ihrer wichtigen Arbeit für ein fruchtbares Gartenjahr. Bei Fragen zum ökologischen Gärtnern kannst du dich an die Pressestelle der LWG unter presse@lwg.bayern.de wenden oder dich auf www.lwg.bayern.de informieren.

Das könnte Dich auch interessieren: Innovation für die Hygiene in der Küche: Selbstreinigende Spüle von BORA setzt neue Maßstäbe