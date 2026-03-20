Internationaler Tag des Waldes: Nationalparkverein mahnt Schutz der Buchenwälder im Steigerwald an
EBRACH IM LANDKREIS BAMBERG – Zum Internationalen Tag des Waldes am 21. März fordert der Verein Nationalpark Steigerwald e. V. eine dauerhafte Sicherung der wertvollen Laubmischwälder in der Region. Die naturnahen Buchenbestände des Nordsteigerwalds gelten als ökologische Hotspots von internationalem Rang und spielen eine Schlüsselrolle im regionalen Natur- und Klimaschutz.
Der Verein unterstreicht die Bedeutung des Steigerwalds als einen der letzten großflächigen Buchenmischwälder Deutschlands. Diese alten Waldstrukturen bieten lebensnotwendigen Raum für seltene Arten wie die Mopsfledermaus oder den Igelstachelbart, die auf Totholz und Baumhöhlen angewiesen sind. Laut dem Vorsitzenden Florian Tully fungieren diese ungenutzten Wälder zudem als hocheffiziente Kohlenstoffspeicher und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Stabilisierung des Klimas.
Die zentralen Argumente für den Schutzstatus:
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Artenvielfalt: Komplexe Lebensräume mit stehendem und liegendem Totholz bilden die Grundlage für eine außergewöhnlich hohe biologische Vielfalt.
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Klimaschutz: Naturnahe Wälder speichern große Mengen Kohlenstoff und regulieren den regionalen Wasserhaushalt.
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Eignung als Nationalpark: Mit einer zusammenhängenden Fläche von über 10.000 Hektar erfüllt der Nordsteigerwald die fachlichen Voraussetzungen für einen bayerischen Nationalpark.
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Internationales Erbe: Alte Buchenwälder sind Teil des europäischen Naturerbes und stehen teilweise unter dem Schutz des UNESCO-Weltnaturerbes.
Der Bürgerverein appelliert anlässlich des Aktionstages an die bayerische Staatsregierung, die Chance zur Ausweisung eines Nationalparks zu nutzen. Ziel ist es, natürliche Prozesse ohne menschliche Eingriffe zuzulassen und dieses Naturerbe für kommende Generationen zu bewahren. Der Schutz dieser einzigartigen Waldlandschaft wird dabei nicht nur als regionale Aufgabe, sondern als Verantwortung gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft verstanden.
Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins und zum Schutzprojekt finden Sie unter:
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