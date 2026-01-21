Internationales Erlebnis in Taiwan: VIDENIN DOJO bildet sich pädagogisch und sportlich fort
SCHWEINFURT – Shihan Dmitrij Videnin (6. Dan) und Sensei Andrea Schmidt (3. Dan) sind von einer bedeutenden internationalen Kyokushin-Karate-Veranstaltungsreihe in Taiwan zurückgekehrt. Neben der sportlichen Weiterentwicklung standen vor allem die Vertiefung von Lehrmethoden sowie die Teilnahme an einem hochkarätigen internationalen Schiedsrichterseminar im Mittelpunkt. Diese wertvolle Expertise soll nun gezielt in die Ausbildung im deutschen Dojo einfließen, um das Niveau der Karate-Ausbildung kontinuierlich zu steigern.
Besondere Anerkennung fanden die beiden Trainer durch ihre Berufung als Schiedsrichter beim Internationalen Friendship Kyokushin Karate Turnier. In dieser Funktion konnten sie pädagogische Grundwerte wie Fairness, Objektivität und Konfliktlösung in einem internationalen Wettbewerbsumfeld unmittelbar anwenden. Der Austausch mit erfahrenen Meistern aus Japan, Kanada und anderen Nationen stärkte zudem die interkulturelle Kompetenz und lieferte neue Impulse für didaktische Konzepte im Training mit Kindern und Jugendlichen.
Darüber hinaus nahmen Videnin und Schmidt an einem Seminar unter der Leitung von Daihyo Masanaga Nakamura teil, bei dem innovative Trainingsmethoden und technische Feinheiten vermittelt wurden. Laut Dmitrij Videnin profitiert die lokale Ausbildung direkt von diesem Wissenstransfer, da internationale Standards und aktuelle pädagogische Ansätze so unmittelbar in den Trainingsalltag integriert werden können. Die Reise unterstreicht die enge Verknüpfung von Leistungssport, lebenslangem Lernen und verantwortungsvoller pädagogischer Arbeit.
