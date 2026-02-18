Israelische Medizinstudentinnen waren am Uniklinikum Würzburg zu Gast
WÜRZBURG – Fünf Studentinnen der Technion-Universität in Haifa haben zu Beginn dieses Jahres eine sechswöchige praktische Ausbildung am Uniklinikum Würzburg absolviert, um ihr Wissen in verschiedenen Fachbereichen wie der Dermatologie und Psychiatrie zu vertiefen. Nach dem erfolgreichen Aufenthalt planen die Würzburger Universitätsmedizin und die renommierte technische Universität aus Israel, ihre Kooperation in Lehre und Forschung künftig weiter auszubauen.
Die angehenden Medizinerinnen Adi, Alma, Lee, Noa und Romi befinden sich in ihrem letzten Studienjahr und nutzten die Zeit am UKW für ein Training, das dem deutschen Praktischen Jahr ähnelt. Prof. Dr. Andreas Buck, Prodekan für Internationale Angelegenheiten, zeigte sich erfreut über das hervorragende Feedback der Gäste, die zudem den herzlichen Kontakt zur Israelitischen Kultusgemeinde Würzburg lobten.
Die Zusammenarbeit knüpft an frühere Initiativen von Prof. Dr. Jürgen Deckert an, die zwischenzeitlich durch die Corona-Pandemie unterbrochen worden waren. Deckert betonte als Seniorprofessor seine Dankbarkeit, dass 80 Jahre nach dem Holocaust ein solcher Austausch mit neuem Elan möglich ist. Als nächster Schritt sind wechselseitige Besuche der medizinischen Fakultäten geplant, um die Partnerschaft mit der exzellenten Forschungseinrichtung aus Haifa fest in das internationale Portfolio der Würzburger Universitätsmedizin zu integrieren.
