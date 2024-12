Ist es nicht zugeschlossen, ist Frau dann verdrossen…

SCHWEINFURT – Diebstahl aus unversperrtem Fahrzeug

Am 24.12.2024 parkte eine 18-jährige Geschädigte ihren blauen Ford Focus in der Straße „Graben“ in SCHWEINFURT. Dabei vergaß sie, das Fahrzeug abzuschließen. In der kurzen Zeitspanne zwischen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit, öffnete das Fahrzeug und entwendete mehrere Gegenstände.

Unter den gestohlenen Gegenständen befanden sich ein rosafarbenes iPhone 13, eine schwarze Handtasche der Marke Gabor sowie verschiedene Kosmetikprodukte und Kleidungsstücke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro.

Das gestohlene iPhone konnte von der Geschädigten kurzfristig im Bereich der Krummen Gasse geortet werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen bislang unbekannten Täter eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt entgegen.