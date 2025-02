IT-Ausfall im Leopoldina: Trotzdem war das KH-Team handlungsfähig

SCHWEINFURT – Am vergangenen Montag kam es im Leopoldina-Krankenhaus zu einem Ausfall des Krankenhausinformationssystems aufgrund eines Hardware-Fehlers. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten war jedoch zu keiner Zeit gefährdet.

Dank eines Notfallkonzepts konnte der Krankenhausbetrieb aufrechterhalten werden, wenngleich es zu gewissen Verzögerungen in den Abläufen kam. Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) stand in ständigem Austausch mit der Integrierten Leitstelle, um die Patientenströme bestmöglich zu steuern. Trotz der technischen Probleme konnten über 120 Patientinnen und Patienten versorgt werden, sodass der Regelbetrieb weitgehend gewährleistet blieb. Auch der OP-Betrieb konnte bereits am Vormittag – wenn auch eingeschränkt – wiederaufgenommen werden.

Durch die enge Zusammenarbeit von Medizin, Pflege und dem kaufmännischen Bereich wurden die Auswirkungen für die Patientinnen und Patienten so gering wie möglich gehalten. Ab etwa 16 Uhr war der Ausfall behoben, und die Nachwirkungen konnten bis in die Nacht weitestgehend aufgearbeitet werden. Am Dienstagmorgen kehrte das Krankenhaus nahezu vollständig zum Normalbetrieb zurück.

„Wir haben damit erneut gezeigt, dass das Leopoldina-Krankenhaus auch im Krisenmodus ein stabiler und verlässlicher Partner in der Gesundheitsversorgung ist“, erklärte Geschäftsführer Jürgen Winter.