Italienische Sehnsuchtsmomente: Martin Engelmann in der Stadthalle Haßfurt

HASSFURT – Der Fotograf und Weltenbummler Martin Engelmann präsentiert am Donnerstag, den 26. Februar 2026, seine beeindruckende Multivisionsshow „Auf der Suche nach Italien“ in der Stadthalle Haßfurt. Ab 20:00 Uhr nimmt er das Publikum mit auf eine emotionale Reise, die von den majestätischen Dolomiten über die Toskana bis hin zum pulsierenden Neapel und dem tiefen Süden des Landes führt.

Was mit einem Auftrag der Wochenzeitung „Die Zeit“ in Südtirol begann, entwickelte sich für Engelmann zu einer leidenschaftlichen Entdeckungsreise durch die Geschichte und Kultur Italiens. In seiner Show verbindet er die magische Kulisse von Venedig, dem antiken Rom und der Amalfiküste mit sehr persönlichen Begegnungen. Besonders die Geschichten der Menschen im Süden, die von ihrem Glück, ihrer Hoffnung und der Sehnsucht nach einem erfüllten Leben erzählen, machen diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis jenseits der üblichen Postkartenidylle.

Karten für diesen Abend voller „Dolce Vita“ und tiefgründiger Reportagefotografie sind online unter www.kulturamt-hassfurt.de erhältlich.

Das könnte Dich auch interessieren: Tefal launcht die leiseste Heißluftfritteuse mit XL-Kapazität Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter