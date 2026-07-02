Ivan Franjic kehrt zu den Würzburger Kickers zurück

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WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers verstärken sich für die kommende Saison mit Ivan Franjic, der nach Stationen in der 3. Liga erneut an den Dallenberg zurückkehrt und künftig wieder für den Traditionsverein aufläuft.

Der 28-jährige Deutsch-Kroate war bereits zwischen 2022 und 2024 für die Kickers aktiv und entwickelte sich in dieser Zeit zu einem Leistungsträger. In 66 Einsätzen erzielte er 16 Tore und bereitete 36 Treffer vor und gehörte damit zu den prägenden Offensivspielern in der Regionalliga Bayern. Insgesamt stehen für ihn in Würzburg 78 Spiele, 18 Tore und 41 Assists zu Buche.

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Nach seiner Zeit bei den Kickers wechselte Franjic zum SV Wehen Wiesbaden in die 3. Liga, wo sein Vertrag nun ausgelaufen ist. Zuvor führte ihn seine Karriere unter anderem über Bayer Leverkusen, Erzgebirge Aue, Eintracht Braunschweig, den 1. FC Saarbrücken und den FSV Frankfurt.

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Trainer Michael Schiele lobt insbesondere seine Vielseitigkeit und Kreativität im Mittelfeld. Auch Franjic selbst betont die enge Verbindung zum Verein und zur Stadt und blickt optimistisch auf seine zweite Zeit bei den Kickers.