Ja, wer klaut denn sowas? – Auto aufgebrochen und Hund aus Kofferraum entwendet – Tatverdächtiger leistet bei Festnahme Widerstand
WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein 30-jähriger Mann hat am Dienstagvormittag in der Veitshöchheimer Straße ein geparktes Auto aufgebrochen und unter anderem einen Schäferhund gestohlen. Dank Zeugenhinweisen konnte die Polizei den Täter festnehmen, nachdem er sich aggressiv und unkooperativ verhalten und Widerstand geleistet hatte. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, die Schäferhündin konnte wohlbehalten ihrer Besitzerin übergeben werden.
Am Dienstagmorgen, zwischen 9:10 und 11:00 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem schwarzen Peugeot, durchwühlte das Auto und entwendete einen Schlüsselbund sowie etwas Bargeld. Aus dem Kofferraum stahl er zudem eine sechs Jahre alte weiße Schäferhündin.
Nachdem die Polizei über einen Radiosender einen Zeugenaufruf gestartet hatte, konnte der Tatverdächtige aufgrund von Hinweisen in der Bahnhofsstraße gestellt werden. Dort zeigte sich der Mann aggressiv, spuckte in Richtung der Polizisten, beleidigte sie und beschädigte eine Schranke. Die Beamten mussten ihn überwältigen und festnehmen. Auch auf der Dienststelle randalierte der 30-Jährige. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.
Die entwendete Schäferhündin wurde sichergestellt und ihrer rechtmäßigen Besitzerin übergeben.
