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Jackendiebstahl im Arnsteiner Festzelt: Polizei überführt Schausteller und sucht weitere Opfer

19. Mai 2026Letztes Update 19. Mai 2026
Jackendiebstahl im Arnsteiner Festzelt: Polizei überführt Schausteller und sucht weitere Opfer
Bild von Ralf Kronenberger auf Pixabay
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ARNSTEIN – Dreister Diebstahl im Festzelt am Cancale-Platz: Ein 22-jähriger Schausteller steht im dringenden Verdacht, am frühen Samstagmorgen die Jacken feiernder Gäste gestohlen zu haben. Die Polizei Karlstadt konnte bereits einen Teil der Beute in seinem Wohnwagen sicherstellen – darunter auch Gegenstände, die bislang noch keinem Opfer zugeordnet werden konnten.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr auf dem Festgelände in Arnstein.

Zeugen beobachten Diebstahl – Durchsuchung im Wohnwagen

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Mehrere Festzeltbesucher wollten zu fortgeschrittener Stunde ihre Jacken holen und mussten feststellen, dass diese spurlos verschwunden waren. Aufmerksame Zeugen lieferten den entscheidenden Hinweis: Sie hatten beobachtet, wie ein 22-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, der als Schausteller auf dem Festbetrieb arbeitet, die Kleidungsstücke an sich genommen und weggetragen hatte.

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Die alarmierte Polizeiinspektion Karlstadt fackelte nicht lange und suchte den Tatverdächtigen auf. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Wohnwagens wurden die Beamten schnell fündig: Zwei der vermissten Jacken kamen im Inneren des Fahrzeugs zum Vorschein. Zudem stießen die Polizisten auf einen Geldbeutel, der definitiv nicht dem 22-Jährigen gehört.

Polizei stellt herrenlose Jacke sicher und sucht Eigentümer

Gegen den Schausteller wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Ein Teil der Beute konnte den Bestohlenen noch vor Ort wieder ausgehändigt werden. Allerdings wirft der Fall noch Fragen auf, da bei dem Verdächtigen eine weitere Jacke sichergestellt wurde, die bislang von niemandem vermisst gemeldet wurde.

Die Polizei Karlstadt bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in der besagten Nacht im Festzelt am Cancale-Platz ebenfalls seine Jacke oder seinen Geldbeutel verloren und dies bislang noch nicht bei der Polizei angezeigt?

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Karlstadt

  • Telefon: 09353/9741-0

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