Jägerkanzelanzünder verhaftet

BIEBELRIED – Am Dienstagabend erhielt die Polizeiinspektion Kitzingen eine Meldung über einen Brand einer Jägerkanzel in einem Waldstück neben der Kreisstraße 22. Gleichzeitig wurde ein Tatverdächtiger genannt, der zuvor bereits in Westheim aufgefallen war und für das Feuer verantwortlich sein soll.

Der beschriebene Mann konnte im Zuge der Fahndung in Lindelbach angetroffen werden. An seiner Kleidung und seinen Händen fanden sich eindeutige Hinweise auf eine Brandlegung. Aufgrund seines psychisch auffälligen Gesundheitszustandes und da er derzeit ohne festen Wohnsitz ist, wurde der Tatverdächtige in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Die Jägerkanzel brannte vollständig ab. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung sowie des Herbeiführens einer Brandgefahr ein.