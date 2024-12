Jägermeister auf der Arbeit? Da gibt es echten Ärger…

MARKTHEIDENFELD – Lkr. Main-Spessart: In einer Firma in Marktheidenfeld eskalierte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Situation, als ein 45-jähriger Mitarbeiter während seiner Schicht offenbar eine erhebliche Menge Jägermeister konsumierte.

Nachdem sein Vorgesetzter die Alkoholisierung bemerkte, sollte der Mann die Firma verlassen. Doch anstatt den Anweisungen Folge zu leisten, wurde er aggressiv und attackierte zwei Security-Mitarbeiter mit Faustschlägen und Kopfnüssen. Die Sicherheitskräfte konnten den Mann schließlich fixieren und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Auch in Polizeigewahrsam setzte sich das aggressive Verhalten fort. Beim Verbringen in die Ausnüchterungszelle trat er einem Polizeibeamten gegen den Oberkörper. Die anschließende Blutentnahme, für die eine richterliche Anordnung eingeholt wurde, gestaltete sich aufgrund seiner Widerstandshandlungen ebenfalls äußerst schwierig und konnte nur mit Unterstützung mehrerer Beamter durchgeführt werden.

Ein Richter ordnete eine Gewahrsamnahme bis Freitagmittag um 13 Uhr an, um die Ausnüchterung sicherzustellen. Danach wurde der Mann von seiner Ehefrau bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld abgeholt.

Durch die Vorfälle wurden sowohl ein Sicherheitsmitarbeiter als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.