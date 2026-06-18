Jährliche Sammelaktion für landwirtschaftliche Folien im Landkreis Haßberge
HAẞFURT – Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge bietet am Montag, den 29. Juni 2026, von 16:00 bis 18:00 Uhr seine jährliche Sammelaktion für verwertbare Folien aus der Landwirtschaft, dem Weinbau und dem Gartenbau an.
Sammelstandorte
Die Abgabe der Folien ist an folgenden fünf Standorten möglich:
-
Ebern: Wertstoffhof, Rudolf-Diesel-Str. 7
-
Ebelsbach: Grüngutannahmeplatz, Bahnhofstr. 16
-
Hofheim: Grüngutannahmeplatz, Zum Streifberg (Ortsteil Ostheim)
-
Oberaurach: Parkplatz an der Radsporthalle, Scheidbergstraße 13 (Ortsteil Unterschleichach)
-
Wonfurt: Kreisabfallzentrum, An der ST 2275, Nr. 1
Zulässige Materialien
Kostenlos angenommen werden:
-
Silofolien, Abdeckfolien, Spargelfolien, Wachstumsfolien (ohne Gewebe-/Faserverstärkungen) sowie Stretchfolien.
Wichtige Voraussetzungen für die Abgabe:
-
Das Material muss besenrein sein (frei von Sand- und Erdanhaftungen sowie sonstigen Störstoffen).
-
Größere Mengen transparenter Wachstumsfolie sind getrennt abzuladen.
-
Nicht zulässig: Verschnürte oder in Säcken verpackte Anlieferungen.
-
Schläuche, Vliese, Netze und Schnüre sind von der Aktion ausgeschlossen.
Hinweise zum Ablauf
-
Anweisungen befolgen: Den Anweisungen des Personals vor Ort ist zwingend Folge zu leisten.
-
Keine Mithilfe: Es findet keine Ausladehilfe durch das Personal statt; der Vorgang ist zügig abzuwickeln.
-
Sicherheit: Kindern unter 14 Jahren ist das Betreten des Geländes untersagt.
-
Sortierpflicht: Bei fehlerhaften Lieferungen erfolgt eine konsequente Abweisung. Zuwiderhandlungen können zu Kostenforderungen für Sortier-, Entsorgungs- und Reinigungskosten führen.
-
Sonderhinweise: In Ebern kann an diesem Tag kein Sperrmüll/sonstige Abfälle, in Ebelsbach kein Grüngut abgegeben werden.
Für weitere Fragen steht die Abfallberatung des Landkreises unter der Telefonnummer 09521/27-712 zur Verfügung.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!