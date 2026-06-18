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Jährliche Sammelaktion für landwirtschaftliche Folien im Landkreis Haßberge

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
Jährliche Sammelaktion für landwirtschaftliche Folien im Landkreis Haßberge
Bild von Reinhard Thrainer auf Pixabay
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HAẞFURT – Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge bietet am Montag, den 29. Juni 2026, von 16:00 bis 18:00 Uhr seine jährliche Sammelaktion für verwertbare Folien aus der Landwirtschaft, dem Weinbau und dem Gartenbau an.

Sammelstandorte

Die Abgabe der Folien ist an folgenden fünf Standorten möglich:

Zulässige Materialien

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Kostenlos angenommen werden:

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  • Silofolien, Abdeckfolien, Spargelfolien, Wachstumsfolien (ohne Gewebe-/Faserverstärkungen) sowie Stretchfolien.

Wichtige Voraussetzungen für die Abgabe:

  • Das Material muss besenrein sein (frei von Sand- und Erdanhaftungen sowie sonstigen Störstoffen).

  • Größere Mengen transparenter Wachstumsfolie sind getrennt abzuladen.

  • Nicht zulässig: Verschnürte oder in Säcken verpackte Anlieferungen.

  • Schläuche, Vliese, Netze und Schnüre sind von der Aktion ausgeschlossen.

Hinweise zum Ablauf

  • Anweisungen befolgen: Den Anweisungen des Personals vor Ort ist zwingend Folge zu leisten.

  • Keine Mithilfe: Es findet keine Ausladehilfe durch das Personal statt; der Vorgang ist zügig abzuwickeln.

  • Sicherheit: Kindern unter 14 Jahren ist das Betreten des Geländes untersagt.

  • Sortierpflicht: Bei fehlerhaften Lieferungen erfolgt eine konsequente Abweisung. Zuwiderhandlungen können zu Kostenforderungen für Sortier-, Entsorgungs- und Reinigungskosten führen.

  • Sonderhinweise: In Ebern kann an diesem Tag kein Sperrmüll/sonstige Abfälle, in Ebelsbach kein Grüngut abgegeben werden.

Für weitere Fragen steht die Abfallberatung des Landkreises unter der Telefonnummer 09521/27-712 zur Verfügung.


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