Jährliches Einsparpotenzial von rund 7.500 Euro – Schonungen treibt LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung voran

SCHONUNGEN – Die Gemeinde setzt die Umrüstung ihrer Straßenbeleuchtung auf LED-Technik fort. Mit den nächsten Maßnahmen in den Ortsteilen Hausen und Marktsteinach rückt das Ziel näher, sämtliche Straßenlaternen auf energieeffiziente LED-Leuchten umzustellen.

Die ersten Investitionen in die LED-Technik haben sich nach Angaben der Gemeinde bereits weitgehend amortisiert. Neben einem erheblichen Einsparpotenzial bei den Energiekosten leistet die Umrüstung auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Zudem nutzt die Gemeinde Förderprogramme, um den Eigenanteil an den Investitionen zu reduzieren.

Im nächsten Bauabschnitt werden 80 Leuchtpunkte in Hausen und Marktsteinach auf LED-Technik umgerüstet. Dadurch soll der Stromverbrauch um durchschnittlich bis zu 70 Prozent sinken. Für diese Maßnahme ergibt sich ein jährliches Einsparpotenzial von rund 7.500 Euro. Über einen Zeitraum von 20 Jahren können nach Angaben der Gemeinde zudem etwa 172 Tonnen CO₂ eingespart werden.

Das könnte Dich auch interessieren: Auto stürzt Böschung hinab und brennt aus – Fahrer schwer verletzt

Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 51.510,84 Euro brutto. Davon werden 25 Prozent durch Fördermittel gedeckt.

Nach Angaben von Bürgermeister Stefan Rottmann ist der Großteil des Gemeindegebiets bereits auf LED-Technik umgestellt worden. In den meisten Fällen konnten die vorhandenen Masten weiterverwendet und dadurch die Kosten reduziert werden. Die Gemeinde arbeitet dabei mit den Energieversorgern Stadtwerke Schweinfurt, ÜZ Mainfranken und Bayernwerk zusammen. Das nun beschlossene Maßnahmenpaket wird vom Bayernwerk umgesetzt.