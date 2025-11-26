Auto IU

Jährliches Interkommunales Austauschgespräch für Fährpersonal der Mainfähren in Nordheim

26. November 2025Letztes Update 26. November 2025
Die Teilnehmenden der diesjährigen Fährfortbildung vor der Sitzung im Rathaus in Nordheim am Main: Leiter der Wasserschutzpolizei Schweinfurt Udo Michel (zweiter von rechts), Nordheims Bürgermeisterin Sibylle Säger (rechts), Eisenheims Bürgermeister Christian Holzinger (erste Reihe, fünfter von links), Wipfelds Bürgermeister Tobias Blesch (letzte Reihe, rechts außen), Mainstockheims Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs (vorne, blaues Hemd) zusammen mit Fährensachverständigem Dr. Dieter Urmann (dritter von links) und Vertretern der WSA (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt) zusammen mit dem Fährpersonal der Mainfähren. © Lydia Weimann
NORDHEIM AM MAIN/ MAINSCHLEIFE – Im Rahmen der IG Mainfähren und ILE Mainschleife Plus fand bereits zum vierten Mal die alljährliche Fährfortbildung statt, diesmal im Rathaus in Nordheim. Das Treffen der Fährbetriebsstellen diente dem Austausch über ähnliche Herausforderungen, Ideen und Wünsche im interkommunalen Miteinander.

Udo Michel, Leiter der Wasserschutzpolizei Schweinfurt, betonte die Bedeutung des Miteinanders: „Hier geht es um ein Miteinander, gemeinsam ist man stärker.“ Ziel war es, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und nicht mit erhobenem Zeigefinger auf Verbote hinzuweisen.

Inhalte des Austauschgesprächs

Das Gespräch umfasste Vertreter der Bürgermeister, eines Fährensachverständigen, des WSA und WSV (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt/-verwaltung), des Deutschen Fährverbands e.V. und der Wasserschutzpolizei.

Wichtige Inhalte waren:

  • Die Vorstellung des Deutschen Fährverbands e.V.

  • Die Anwendung von Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Zukunft der Mainfähren.

  • Der aktuelle Sachstand zum Neubau der Fähre Dettelbach, vorgestellt von Dr.-Ing. Heiko Dunkelberg (Leitung Stadtwerke Dettelbach).

Zudem sprachen Steffen Steuer (WSV) und Udo Michel über aktuell geltende Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sowie alltägliche Situationen auf der Fähre und Bestimmungen bezüglich Unionspatent oder Schifferdienstbuch.

Die Verantwortlichen dankten dem Fährpersonal für ihr tägliches Engagement. Alle Beteiligten waren sich einig, dass das Format des Austauschs auch im nächsten Herbst wieder stattfinden soll.

